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Politika

Ankara’da faili meçhul afişler

Ankara'da billboardlarda görülen 'Gökçek gidecek, sol gelecek' ilanlarını kimse sahiplenmiyor.

24 Mart 2009 02:00

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, kendilerine ait olmayan bazı afişlerin ortaya çıktığını açıklayarak “Bu slogan, seçimi kaybedeceğini anlayanlar tarafından kullanılmaktadır” dedi.

Ankara'da Melih Gökçek'in verdiği ilanların yanına asılan "Gökçek gidecek, sol gelecek" afişlerini kimin astırdığı yılan hikayesine döndü.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, yaptığı açıklamada, Ankara’da bilboardlarda yazılan “Gökçek Gidecek Sol Gelecek” sloganının kendilerine ait olmadığını kaydederek bu sloganın “şüphelilere” ait olduğunu söyledi.

Karayalçın, “Böyle bir slogan tarafımızdan kullanılmamış ve böyle bir afiş tarafımızdan asılmamıştır. Tam tersine biz Ankara birlikteliği için yola çıktık ve bunu başardık. Konuyla ilgili tüm hukuki çalışmalar yapılacaktır. Bu ilan bizim tarafımızdan ya da bizi destekleyenler tarafından kullanılmamaktır. Bu slogan, seçimi kaybedeceğini anlayanlar tarafından kullanılmaktadır” dedi. Karayalçın, konuyla ilgili daha geniş bir açıklamayı daha sonra yapacağını bildirdi.

‘Gökçek astırdı’ iddiası

Ankara Zafer Çarsısı önünde basın açıklaması yapan bir grup, "Gökcek gidecek, sol gelecek" afişlerini Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in astırdığını iddia etti. Grup afişin altına birde "inşallah "yazısı ekledi.

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