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Ankara'da eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li gözaltına alındı

IŞİD'e yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı 37'ye yükseldi

31 Aralık 2017 16:13

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem hazırlığında oldukları aktarılan, terör örgütü IŞİD üyesi yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası Etimesgut'ta iki ayrı adrese Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi

Gözaltına alınan 5 şüphelinin kaldığı iki ayrı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Operasyonda gözaltı sayısı arttı

Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda 29 Aralık'ta başlatılan, 500 polisin katılımıyla terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı ilk etapta 29'dan 37'ye yükseldi.

Yakalanan DEAŞ mensuplarının birçoğunun yabancı uyruklu olduğu, aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edilmişti.

Bugün düzenlenen ikinci operasyonla Ankara'da gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye çıktı.

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