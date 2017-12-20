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Ankara'da eski damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da Ercan T

20 Aralık 2017 20:20

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Ercan T., aralarındaki para anlaşmazlığı nedeniyle davalık olduğu eski kayınpederi Muzaffer Çelik\'i tabancayla vurarak öldürdü, eski kayınbiraderi Taner Çelik\'i ise ağır yaraladı.
Olay, bugün öğleden sonra Altındağ ilçesi Babür Cadde Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin önünde meydana geldi. Muzaffer Çelik ve oğlu Taner Çelik, 43 VF 345 plakalı otomobilde otururken eski damatları Ercan T.\'nin silahlı saldırısına uğradı. Ercan T., eski kayınpederi Muzaffer Çelik ile oğlu Taner Çelik\'e, tabancayla 6 el ateş etti. Muzaffer Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, Taner Çelik ise ağır yaralandı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Ercan T., çevredekiler tarafından yakalandı. Tartaklanan Çelik, gelen polislere teslim edildi. Taner Çelik ile Ercan T. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Caddeyi trafiğe kapatıp, inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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