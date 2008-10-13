Ankara'da Ergenekon mitingi

Aralarında Demokratik Toplum Partisinin (DTP) de bulunduğu bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri "Ergenekon" soruşturmasına ilişkin taleplerini dile getirmek üzere Ankara'da miting

düzenleyecek.

DTP Ankara İl Başkanı İsmail Ancı, destekleyen örgütlerin temsilcileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında miting hakkında bilgi verdi. Ancı, 19 Ekim Pazar günü Abdi İpekçi Parkı'nda gerçekleştirilecek miting ile kamuoyunun "biran için de olsa Ergenekon soruşturması mağdurlarıyla empati kurmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını" söyledi.

"Ergenekon" davasında ilk duruşmanın 20 Ekimde yapılacağını anımsatan Ancı, "Ergenekon"un iddianame ile sınırlı kalmayan, kurallar ve kanunlar üstü derin bir yapılanma olduğunu ileri sürdü. "Ergenekon" soruşturması ile devletin kendini aklama çabasına girdiğini savunan Ancı, "Bu konuda yapılan yargılamaya inanmamız isteniyorsa öncelikle bu yargılama derinleştirilmeli, 80 öncesi ve sonrası bütün olayları kapsamalıdır" dedi.

