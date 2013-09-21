Ankara'da emniyetteki saldırıda bir kişi ölü, bir kişi yaralı olarak ele geçirildi

Ankara Dikmen'de Emniyet Genel Müdürlüğü binalarına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra öldürülen saldırganın, AKP ve Adalet Bakanlığı'na saldırı düzenleyen DHKP-c üyesi zanlı olduğu öne sürüldü.

Ankara Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü binalarına saat 21.30 sıralarında roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıların hedefinde sosyal hizmetler daire başkanlığı ek binası ve bölgedeki polisevi vardı.

Atılan roketlerden biri, sosyal hizmetler dairesinin görev yaptığı binanın 3. katına, diğeri ise polisevinin zemin katına isabet etti.

Can kaybı ya da yaralanmaya yol açmayan saldırı, binalarda hasara neden oldu.

Bölgede bir roketatar silahı ile patlamamış roket mermisi bulundu. Zanlıların, üçüncü roketi ateşlemeye fırsat bulamadan olay yerinden yaya olarak kaçtıkları ifade edildi.

Zanlılar yakalandı

Olay sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, Dikmen Vadisi'ne çıkan geniş bir alanı çembere aldı.

Eşgalleri belirlenen zanlılar, MOBESE görüntülerinden takip edildi. Dikmen Caddesi üzerinde izine rastlanan zanlılar, havadan da adım adım takip edildi.

Saldırıdan yaklaşık 3.5 saat sonra Konya yolu üzerindeki ODTÜ ormanında çıkan çatışmada şüphelilerden biri ölü diğeri yaralı ele geçirildi.

AKP saldırısının faili çıktı

Ölü olarak ele geçirilen saldırganın daha önceden AKP ve Adalet Bakanlığı'na saldırı düzenleyen zanlılardan DHKP-c üyesi Muharrem Karataş olduğu ortaya çıktı.



Yaralı olarak ele geçirilen ve hastaneye kaldırılan Serdar Polat'ın ise Yunanistan'daki DHKP-C kamplarında eğitim aldığı belirlendi.

Bakan Güler'den açıklama

İçişleri Bakanı Muammer Güler de incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Güler, şu bilgileri verdi:

"Bu akşam sat 21.30 sıralarında Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetler dairesinin ve diğer ünitelerin görev yaptığı ikinci ek binasının üçüncü katına ve polisevinin ön cepheden zemin, arka cepheden birinci katına birer roket atar mermisi isabet ettiği tespit edildi. Her iki mermi de duvara saplandı, can kaybı ve yaralı yok.

Çetin Emeç Bulvarı'nda yol üzerinde, kaldırımdan yolun alt tarafına geçilerek bir anlamda topraklık alandan iki atışla bu saldırının gerçekleştiği tespit edildi. Atılan yerden yapılan tespitte bir roketatar ve patlamamış bir mühimmat, bir çanta ve üzerinde yaşadışı sol örgütün sözde bayrağı bulundu."