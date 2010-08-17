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Yaşam

ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ  ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2010 21:04

-ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ  ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Bakım, onarım ve arıza nedeniyle Ankara'nın bazı yerlerine, 20 Ağustos Cuma günü elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi uygulanacak yerler ve saatleri şöyle: ''Çankaya'da 09.00-15.00 saatleri arası Beştepe Orman Tamirhanesi Orman Fidanlığı,  Altındağ'da 10.00- 15.00 saatleri arası Kale Mahallesi İçkale, Kireçli, Devdiran, Kale Kapı sokaklar ve civarı, Yeni Ziraat Mahallesi 11. ve 16. sokakların bir kısmı, Plevne Mahallesi Çimenli ve Kocayusuf sokaklar ile civarı, Keçiören'de 10.00-13.00 saatleri arası Bağlum Karakaya Mahallesi Ankara Bulvarı, Selçuk Caddesi, Tekin, Tuğba, Sahil,Yalçın, Canan sokaklar ve civarı; 10.00-15.00 saatleri arası Kuşcağız Mahallesi, Tarhanlar Caddesi, Aşık Veysel Caddesi, Taşocağı, 17., 18. sokaklar ve civarı, Ovacık Mahallesi 50. 49. 48. 43. 42. sokaklar ve civarı; 10:00-14:00 saatleri arası, Şenlik Mahallesi, Kızlarpınarı Caddesi ve civarı, Fatih Sultan Mehmet Lisesi ve civarı, Yenimahalle'de 10.00-14.00 saatleri arası Gimathan Çarşısı ve civarı,Turgut Özal Mahallesi, Şen Bacanaklar Kooperatifi ve civarı, Pursaklar'da 10.00-13.00 saatleri arası Yunus Emre Mahallesi, Osmanbey Caddesi, Pehlivan, Sezdirmez, Şemsiye, Pelit, Nazım Bey, Turgut Reis, Besni, Türkoğlu sokaklar ve civarı, Sincan'da 09.00-15.00 saatleri arası Anayurt köyünün tamamı Akyurt'ta 08.00-15.00 saatleri arası Büğdüz Mahallesi Güldarpı yolu ve civarı, Kalecik'te 08.15-1500 saatleri arası Satılar ve Yurtyenice köyleri, Yurtyenice İçme Suyu, Satılar İçme Suyu, Çankırı Germece İçme Suyu özel trafoları, Kızılcahamam'da 07.00- 15.00 saatleri arası Kurumcu köyü, Turkcell Kurumcu, TRT Kurumcu, Aşağı ve Yukarı Höyük köyleri, Tahtalar köyü, Gümele köyü, Bayındır köyü, Çeltikçi Kınık köyü, Akkaya köyü, Turkcell Sorgun, Beypazarı'nda 09.00-15.00 saatleri arası Trona A.Ş. ve Yukarı Başağaç, Başören sulamaları, belediye hali, Seren sulamaları, Polatlı'da 09.00-15.00 saatleri arası Kuşçu Örnek Mahallesi, Kargılı köyü.''

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