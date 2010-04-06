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Yaşam

Ankara'da elektrik kesintisi

06 Nisan 2010 21:43

T24- Bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle 9 Nisan Perşembe günü Ankara’nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.


Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle.


Çankaya’da, 08.00-17.00 saatleri arasında, Örmes Sitesi, Sürücüler Sitesi, Terasevler, Kozlar İnşaat, Sevgi Koleji, Seçkinler, Sedir Sitesi,  Shell Benzinlik Arkası, Dikmen köyü ve Doğanay Sitesi.


Keçiören’de, 10.00-15.00 saatleri arasında, Bağlum, Hisar ve Karakaya mahalleleri, Ankara Bulvarı, Dağdeviren, Doğu, Mithatpaşa, Tuna, Yaprak, Selçuk ve Ali Aşkar caddeleri, Tekin, Yalçın, Tuğba, Yağmur, Akdağ, Onur, Gezinti sokaklar ve civarları.


Altındağ’da, 08.00-16.00 saatleri arasında, Gültepe Mahallesi, 195. Sokak, Aktaş Endüstri Meslek Lisesi civarı, Mevlana Caddesi civarı, Serpmeler Sokak civarı, Doğu Mahallesi, 1. Cadde, 26. Sokak, 27. Sokak, 2. Cadde civarı, 09.00-14.00 saatleri arasında, Babür Caddesi’nin bir kısmı.


Mamak’ta, 10.00-12.00 saatleri arasında,  Ortaköy Mahallesi, Kızılcaköy Mahallesi, Samsun Yolu 20. ve 25. kilometre arasında kalan işletmeler, Samsun yolu 20. kilometre ASKİ Su Arıtma Tesisleri, Polat Beton, Yibitaş Çimpor, Baykal Triko, Man A.Ş. ve Cerenim Plastik.


Kızılcahamam’da, 09.00-14.00 saatleri arasında, Pazar köyü, P. Kınık köyü, Otacı köyü, Saraç köyü, İğmir köyü ve bu köylere bağlı mahalleler.


Beypazarı’nda, 09.00-16.00 saatleri arasında, Uruş Beldesi, Üreğil, Kabaca, Dereli, Doğançalı, Kırkkavak, Tahtalıörencik, Taşören ve Öz köyleri.

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