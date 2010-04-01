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Yaşam

Ankara'da elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle Ankara'da bazı yerlerde 4 Nisan Pazar g&

01 Nisan 2010 03:00

T24- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle Ankara'da bazı yerlerde 4 Nisan Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Ankara'da kesinti programı şöyle:

Altındağ'da, 01.00-05.00 saatleri arasında, Altınpark Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi'nin bir kısmı, Derme, Dik, Uzayan Sokaklar, Altınpark İtfaiyesi ve civarı.


Çankaya'da, 07.00-08.00 saatleri arasında, Bahçeli Taşkent Caddesi'nin bir kısmı, 4, 9, 10, 44, 37, 45, 35, 60, 65 ve 31. sokaklar, Bişkek Caddesi'nin bir kısmı, Ticari İlimler Akademisi, Süreyya Sokak, Kimya Fakültesi, Jeoloji Fakültesi, Bahriye Üçok Caddesi, Azerbaycan Caddesi'nin bir kısmı, Süreyya Aydemir Caddesi.


Yenimahalle'de, 10.00-15.00 saatleri arasında, Gersan-1 Trafosundan beslenen 654, 655 ile Arif Halıcı sokaklar ve civarı.


Kazan'da; 08.00-08.30 ve 12.00-13.00 saatleri arasında, Orhaniye Mahallesi, Killik Mevkii, Apet, Özmer, Yertaş, Nata, Karizma, İlsa, HLT Beton, Ermit, Nurol, Paşa Mermer, Katılım A.Ş, Bozankaya Oto, Altunbilekler, Zirve Gıda, Aygersan, Akhan Profil, Meliscan, Kartal Oksit, Yüksel İnşaat, Soykan Depo, Denge Petrol, Galen Grup, Işıksan, Sasan, Ankaş, Bulaycı, Fetaş, Biltaş, AMG, Pilsa, Tekar Makine, Teknosan, Meta Makine, Makromarket, Bildirici, Ünsa, Beta, Oasis, Proton, Kalpen, Değişim A.Ş, Gelişim A.Ş, Özgün A.Ş, Aydoğanlar, YPU-ERS İnşaat, Çağlayan Gıda, Tamer Çelik Kalıp, Yılmaz Hasır Çelik, Serdar Mühendislik, Kapan Kardeşler, Tamer Elektrik, Arangül Plastik, Sönmez Kardeşler, Tamer Reklam, Çağdaş Market, Sonar Sondaj, AS Mutfak, Alfatek, Katılım A.Ş, Baz İstasyonları ve civarı,


08.00-13.00 saatleri arasında, Ali Devlet ve Ortaklar, Süreyya Uzunoğlu, Yaşar Altınışık, Yavuz Savatyapan ve civarı,


07.00-07.30 ve 12:30-13:30 saatleri arasında, Lider Plastik, Hasçelik, Kam Beton, Ece Galvaniz, Habaş, Prefi, Özaltın, Prokon, Rutmak, Metag, Oksan, Öztaş, Polsaş, Selçuk Depo, Ada İnşaat, Köşk Yemek, Galen Grup, Yanmaz Proje, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Öz İnşaat, Çekosan, Örümcek İskele, Horoz Lojistik, Serkan Petrol, Çim Mühendislik, Anadolu Akaryakıt, Crazypark, Cepa-baz istasyonları ve civarı,


09.00-12.00 saatleri arasında, Saray Keresticiler Sitesi 17, 20, 21 ve 22. sokakların tamamı, 4. ve 5. caddelerin bir kısmı, 18, 19 ve 24. sokakların bir kısmı.

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