Ankara'da elektrik kesintisi

Dağıtım şebekelerinde önceden planlanan yıllık periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 21 ve 22 Mayıs’ta Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.



Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler, gün ve saatleri şöyle:



-Çankaya'da, 21 Mayıs Perşembe günü 09.00-11.00 saatleri arasında Çayyolu Yaşamkent, İşköy Yapı Kooperatifi ve civarı; 22 Mayıs Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında Çayyolu Yaşamkent, Mesa Yoncaevleri, Eczacıbaşı Deposu ve civarı.



-Mamak'ta, 21 Mayıs Perşembe günü 10.00-15.00 saatleri arasında Balkiraz Mahallesi Parlamenterler Sitesi, Saimekadın Mahallesi; 22 Mayıs Cuma günü aynı saatler arasında Balkiraz, Saimekadın, Demirlibahçe mahalleleri ile Mamak Caddesi'nin bir kısmı.



-Yenimahalle'de, 21 Mayıs Perşembe günü 09.00-12.30 saatleri arasında Demetevler, 3, 5, 6, 7, 19 sokaklar ve civarı; aynı gün 13.30-17.00 saatleri arasında Batıkent, Arzum Huzur Orta Kooperatifi ve civarı.



-Keçiören'de, 21 Mayıs Perşembe günü 10.00-15.00 saatleri arasında Kamilocak Mahallesi Akyazı Sokak, Alınteri, Kamilocak, Emirdağ sokaklar ve civarı; 22 Mayıs Cuma günü 09.00-12.30 saatleri arasında Çaldıran Mahallesi, 1, 6 caddeler, 12, 24 sokaklar ve civarı, 13.30-17.00 saatleri arasında Şefkat Mahallesi Felek Caddesi 17 Sokak, Adli Tıp Kurumu ve civarı.



-Kazan'da, 21 Mayıs Perşembe günü 09.00-14.00 saatleri arasında Peçenek Mahallesi; 22 Mayıs Cuma günü aynı saatler arasında Kılıçlar köyü.



-Akyurt'ta, 21 Mayıs Perşembe günü 09.00-12.00 saatleri arasında Cücük Mahallesi.



-Polatlı'da, 21 ve 22 Mayısta 06.00-11.00 saatleri arasında Türkkarsak, Sarıhalil, Karakuyu, Yeni Mehmetli, Karahamzalı, Yaralı, Avdanlı, İnler, Ilıca, Sabanca, Ördekgölü, Hacımuslu, Karabenli, Kavak, Evliyafakı, Özyurt, Kabak, Türktaciri, Kocahacılı, Beşköprü, Toydemir, Yıldızlı Cumhuriyet, Soğulca, Adatoprakpınar, Hacıosmanoğlu, Uzunbeyli, Yüzükbaşı Sinanlı, Yağcıoğlu Hacımusa, Sincik, Şıhahmetli, Emirlerkesikkavak, Tüfekçioğlu köyleri, Tigem Polatlı İşletme Müdürlüğü, Polatlı Belediyesi İçme Suyu, 3. şahıs tarımsal sulama aboneleri.



-Çubuk'ta, 21 Mayıs Perşembe günü 09.00-12.00 saatleri arasında Esenboğa Mahallesi Cumhuriyet, Şehit Hayati Bilgin, Fevzi Çakmak, Nene Hatun, Turgut Reis caddelerinin bir kısmı, Tuğba, Ayvalı, Anıt, Peyami Safa, Oğlak, Merve, Gülben, Necip Fazıl, Yayla, Çeşme, Şehit Mustafa Ünal sokaklar, Bünyan Halı Yıkama Tesisi ve civarı, Dumlupınar ve Yenice mahalleleri ile Taşpınar Mahallesi'nin bir kısmı, İtimat Tavukçuluk, Emektar Mobilya, Endülüs Kimya, Haysa Yapı Ticaret, Devkal Mühendislik, Medplast, Topallar Mermer, Pimeks, Desaş, Türem Tavukçuluk, Türe Tavukçuluk, Zeka Makine, Şişmanlar Tavukçuluk, Kocalar Toprak, Asyol Asfalt Şantiyesi.



Aynı gün, 14.00-17.00 saatleri arasında Saray beldesine bağlı Fatih Mahallesi Piri Reis Caddesi'nin bir kısmı, Nene Hatun, İstiklal ve Türkmenler caddelerinin bazı kesimleri, Gürsoy, Uzunyol, Ekincihan, Yıldız, Pekmezciler, Cengizhan, Battalgazi, Esenlik, Selvi, Özkan, Bulut Gülnaz sokaklar, Bağlar Mevkii, Çorumlular Sitesi ve civarı, Doktorlar Sitesi ve civarı, Kurusarı, Gümüşoluk mahalleleri, Patır Petrol, Fem Mobilya, Aysan Mobilya, Kösedağ Besicilik, Nergiz Besicilik, özel trafolar ve Çubuk ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi, Gündoğan Benzinlik ve civarı.



-Çubuk'ta, 22 Mayıs Cuma günü 09.00-12.00 saatleri arasında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat Caddesi'nin bir kısmı, Gülle, Buket, Zihni Olmuş, Köklü, Çiçek, Şair Baki, Ali Gergin, Muhabbet, Yaprak, Atilla Demirbaş, Ravza, Altın, Lokman Koç, Sevgi, Şahin, Aktaş, Avşar, Ateş, Durmaz, Çiftlik, Çeçenistan, Düşünür, Alper Yavuz, Buğra Ak, İslamoğlu, Çağlar, Baskı, Hanımeli, Darıca sokaklar, Birlik, İbni Sina, Emin caddelerinin bir kısmı,



Aynı gün, 14.00-17.00 saatleri arasında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nın bir bölümü, Yüksel Tuzcu, Köprü, Osmanpaşa, Tezcan Özdemir sokaklar, Yavuz Selim Mahallesi'ne bağlı Akıncı, Rüzgarlı, İrşat caddelerinin bir bölümü, Türk Telekom İlköğretim Okulu ve civarı, Cengaver, Kale, Vakıf, Arif, Atakan Sandal, Şanlı, Yamaç, Hicret, Orkide, Egemen, Ayvalı ve Azad sokaklar.

