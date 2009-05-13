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Yaşam

Ankara'da elektrik kesintisi

13 Mayıs 2009 21:23

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Cumartesi günü elektrik alamayacak yerler ve saatleri şöyle:

09.00-16.00 saatleri arasında Keçiören'de, Şehit Kubilay Mahallesi, Seval, Estergon caddeleri, 1688. Sokak ve civarı, Atapark Mahallesi 1304, 13, 15 ve 18. sokaklar ve civarı,

09.00-14.00 saatleri arasında Keçiören'de, Tepebaşı Mahallesi Fatih, Dalgıç caddeler, Çulluk, Dökmeci, Sakızadası sokaklar ve civarı ile Kazan'da Fatih, Satı Kadın mahallelerinin bir bölümü,

10.00-13.00 saatleri arasında Polatlı'da, Sivri, Karatavşan, Ahırlıkuyu, Kızılcakışla, Şıhali, Taşpınar, Kayabaşı, eski Köseler, Babayakup köyleri, Gül, Aşkar yaylaları, 3. şahıs tarımsal sulama aboneleri,

12.00-14.00 saatleri arasında, Polatlı'da Mehmet Akif Mahallesi, Rulman evleri, Basri köyü,

10.00-15.00 saatleri arasında Beypazarı'nda, Harmancık, Yukarı Ulucak, Eminağa köyleri.

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