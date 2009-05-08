Ankara'da elektrik kesintisi

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 10 Mayıs Pazar günü Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Çankaya İlçesi'nde Dedeman İş Merkezi ve civarı-Büklüm, Güfte sokaklar ve civarı, 09.00-14.00 saatleri arası elektrik alamayacak.



Konya Yolu Sümerbank Evleri, Emek 10'uncu Cadde 77'nci ile 68'inci sokaklar ve civarı, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Kampüsü, Gazi Anadolu Lisesi, Ders Aletleri, İmam Hatip Lisesine saat 06.00-10.00 arasında elektrik verilmeyecek.



Türk Traktör Fabrikası ile MİTAŞ da 15.00-18.00 saatleri arası elektrik alamayacak.



Necatibey Caddesi'nin bir kısmı, Yeşilırmak Sokak ve Hanımeli Sokak'ın bir kısmına saat 09.00 ile 14.00 arasında elektrik verilmeyecek.



Kazan İlçesi'ne bağlı Adnan Menderes ve Keresteciler bulvarlarının bir kısmı, 2,3 ve 4'üncü caddelerin bir kısmı, 10,15,18 ile 25'inci sokakların bir kısmı ve 16 ile 26'ncı sokakların tamamı saat 09.00-12.00 arasında elektrik alamayacak.



Kılıçlar köyüne 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Mamak ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi tek numaraların bir kısmı, Keskin, Yeni Ankara, Geçit, Evren sokaklar ve civarında da saat 09.00-14.00 saatleri arasında elektrikler kesilecek.



