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Yaşam

Ankara'da elektrik kesintisi

Ankara'nın bazı semtlerine yıllık periyodik bakım nedeniyle 23, 24 ve 25 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.

20 Ocak 2009 02:00

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23, 24 ve 25 Ocakta Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalecik ilçesine bağlı Kızılkaya, Akkaynak, Keklicek köyleri, Akbörk köyü su deposu ve Çiğdem Petrol 23 Ocak Cuma, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri 09.00-14.00 saatleri arası elektrik alamayacak.

Mamak'a bağlı Peyami Sefa Mahallesi, Mehmet Ali Altun Caddesinin bir kısmı ile 10. Cadde ve civarına da 25 Ocak Pazar günü 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

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