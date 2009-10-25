Ankara'da domuz gribi tatili

Ankara'da 1 kişi öldü





Açıklamayı Ankara Valisi Kemal Önal yaptı.Vali Önal, "Domuz gribi virüsünün yayılmasını kontrol altında tutmak amacıyla" Ankara'daki ilk ve orta dereceli okullarda yarından (26.10.2009) itibaren, 7 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini bildirdi.Vali Önal, süreç içerisinde öğrencilerin kurs, dershane ve diğer programlara da katılmamalarının tedbir açısından önemli olacağını vurguladı.Ankara Valisi Kemal Önal, önümüzdeki hafta sonu durumun tekrar değerlendirileceğini ve alınacak kararın kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.Hayatını kaybeden 29 yaşındaki kişinin cenazesi, Kalecik İlçesi Satılar Köyü'nde toprağa verildi.Ölen kişinin cenazesi Yenimahalle Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Ankara'dan hastaneden alınarak Satılar Köyü'ne getirildi.Satılar Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi.Cenaze töreninin ardından ölen kişinin ağabeyi, "domuz gribi aşısı yaptırılmaması"na yönelik açıklamalarda bulunan siyasetçilere tepki gösterdi.Satılar Köyü Muhtarı Sadık Akgün, ölen kişinin evli ve 1 çocuk babası olduğunu belirtti.Ankara'da yaşayan ölen kişinin vefatından 1 hafta önce köyüne ziyarete geldiğini anlatan Akgün, "O zaman biraz rahatsız olduğunu söylüyordu. Biz de kendisine hastanede çalıştığını, gidip muayene olması gerektiğini söyledik" dedi.Hayatını kaybeden kişinin köyü ziyareti sırasında bazı kişilerle görüştüğünü ifade eden Akgün, ancak köyde herhangi bir tedirginliğin söz konusu olmadığını kaydetti.Akgün, cenazeye katılanlar için herhangi bir önlem alınmadığını ifade ederek, "Ben gereken yerlere söyledim, 'normal cenaze gibi götürün gömün' dediler" diye konuştu. Bu arada, ölen kişinin yakınlarından biri, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de dün gece hastanede olduğunu belirtti.İki saat yoğun bakım ünitesi önünde beklediklerini öne süren bu kişi, "Bize kimse bir bilgi vermedi. Muhatap bulamadık. Bize zatürreden öldüğünü söylediler. Domuz gribinden öldüğünü ise televizyonlardan öğrendik. Dört kişilik bir odada tedavi ediliyordu. Zatürre üzerine serum takılmış. Ölmeden önce dayısı ve bazı yakınları yüz yüze muhabbet etmiş" dedi.Bazı vatandaşlar da hastane yetkililerinin kendilerine yeteri kadar bilgi vermediğini ileri sürerek tepki gösterdi. Öte yandan, cenaze töreni sırasında sadece bazı basın mensuplarının önlem amaçlı maske taktıkları görüldü.

Dersanelere de domuz gribi tatili



Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü, derneklerine bağlı Ankara'daki dershanelerde öğrenime 7 gün ara verildiğini bildirdi.

Köprülü, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Valiliğince domuz gribinin yayılmasını kontrol altında tutmak amacıyla başkentteki ilk ve orta dereceli okulların yarından itibaren 7 gün tatil edildiğini hatırlatarak, bu karar uyarınca kendilerine üye dershanelerde de öğretime 7 gün süreyle ara verildiği kaydetti.

Faruk Köprülü, “Valilikçe önümüzdeki hafta sonu durumun tekrar değerlendirileceği ve alınacak kararın kamuoyuyla paylaşılacağı bildirilmiştir. ÖZ-DE-BİR üyesi dershaneler de Valiliğin bu çerçevede yapacağı açıklamaya uygun hareket edeceklerdir” ifadesini kullandı.



Sakarya'da domuz gribi şüphesi



Bu arada, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan ve kontrol için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen çocukta domuz gribi virüsü tespit edildi.



Böbrek üstü bezi hastalığı (adrenalin yetmezliği) teşhisiyle tedavi gören ilköğretim okulu öğrencisi, ailesi tarafından kontrol amaçlı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Hastanede alınan kan örneğinde çocukta H1N1 virüsüne rastlandı.



Sakarya İl Sağlık Müdürü Hasan Bektaş, çocuğun Kocaeli'nde müşahede altına alındığını ifade ederek, "Korkulacak bir durum yok. Çocuğun ailesi ve yakın temasta bulunduğu kişileri sağlık kontrolünden geçirdik. Çocukla aynı okulda okuyan öğrencilerin ailelerini de uyardık. Virüs tespit edilen çocuk, hastalığı nedeniyle çoğunlukla okulundan ayrı kalmış. Şu an itibariyle ilimizde domuz gribi virüsü tespit edilen başka bir vaka yok. Gerekli tüm tedbirler alındı. Zaman zaman bize grip şikayetiyle başvuran kişiler de oluyor. Onlardan da gerekli örnekleri alıyoruz. Domuz gribi virüsü taşıyabileceklerinden şüphelenilen 4 kişiden kan örnekleri aldık. Örneklerin teşhisi amacıyla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine gönderdik ve söz konusu kişileri kontrol altında tutuyoruz" dedi.



Bektaş, hastalık bulaşma riski taşıyan öncelikli risk grubu için Sağlık Bakanlığından 296 bin doz aşı talep ettiklerini belirterek, aşıların kendilerine ulaşması durumunda aşı işlemine başlayacaklarını sözlerine ekledi.