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Yaşam

ANKARA'DA DOLU VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU ANKARA (A.A)

11 Mayıs 2011 23:08

-ANKARA'DA DOLU VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve yağmur, sel baskınlarına neden oldu. Başkent Ankara'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren ve yaklaşık yarım saat süren yağmur ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle, Çankaya, Yenikent, Etimesgut, Çayyolu ve Keçiören bölgelerinde yaklaşık 50 ev ve iş yerinin bodrum katında sel baskınları yaşandı. İtfaiye ekiplerinin bu bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yağış dolayısıyla zaman zaman trafikte de aksamalar yaşandı.

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