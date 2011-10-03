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Ankara'da dolmuş bir kadını ezdi ANKARA (A.A)

03 Ekim 2011 23:23

-Ankara'da dolmuş bir kadını ezdi ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Ankara'daki trafik kazasında 1 kişi öldü. Keçiören-Demetevler-Ostim seferini yapan Murat D. idaresindeki 06 J 1937 plakalı dolmuş, Yenimahalle Yahya Kemal Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Dolmuş sürücüsü Murat D. gözaltına alındı. Polis, üzerinden kimliğini gösteren herhangi bir belge çıkmayan kadının kim olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

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