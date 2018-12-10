Ankara'da DHKP/C operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14\'ü gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamına, Ankara ve ilçelerinde çeşitli eylemlere karıştıkları tespit edilen 15 kişi hakkında DHKP/C üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda şüphelilerden 14\'ü gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel doküman ve dijital materyallerin el geçirildiği belirtildi. Savcılığın yaptığı açıklamada, şüphelilerin Yüksel Caddesi\'ndeki izinsiz gösterilere de katıldıklarının tespit edildiği bildirildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)