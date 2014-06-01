Ankara’da da ‘şiddet’le anıldı



“Gezi’yi anma” etkinlikleri, Ankara’yı neredeyse bir yıl öncesine götürdü. Kızılay, Sıhhıye, Kuğulu Park ve ara sokaklarda konuşlanan binlerce polis, toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) birlikte göstericilerin karşısına çıktı. Kızılay Meydanı’nda toplanan gruba polisin müdahalesi, “Trafiği kapatmanız halinde müdahalede bulunacağız” anonsunun ardından geldi. Polisin tazyikli suyla müdahalesiyle birlikte çareyi ara sokaklara kaçmakta bulunan göstericiler de polise taş, bilye ve havai fişeklerle karşılık verdi. Çevik kuvvet polisleri ile göstericiler arasındaki çatışmalar saatlerce sürdü.

Kızılay’da polisin göstericilere sıktığı biber gazından kurtulmak isteyen vatandaşların ara sokaklara kaçışı, Ankara’daki panik ve korku havasının boyutunu gözler önüne serdi. Selanik Caddesi’nde bir kişi kafasına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralandı. Aralarında avukatların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler, tıpkı bir yıl öncesinde olduğu gibi Kuğulu Park’ta hükümeti protesto etmek için toplandı. “Gezi’yi unutmayacağız, unutturmayacağız” sloganları atan grup, gece geç saatlere kadar dağılmadı. Sokaklarda her geçen dakika artan polis sayısı dikkat çekerken, polis şiddetinin kaynağının Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Polis, A’dan Z’ye gereğini yapacaktır” açıklaması olduğu konuşuldu. Çatışmalarda çok sayıda göstericinin ve polisin de yaralandığı belirtiliyor.

'Gezici arkadaşlar'

Ankara’da ana meydanlarda, sokaklarda polis-gösterici çatışması sürerken, evlerden de hükümeti protesto eden ‘tencere-tava’ sesleri yankılandı. Çatışmalar, sosyal medyanın en popüler adresi Twitter’da da ana gündem maddesi oldu. Çatışmalardan yansıyan fotoğraflara gösterilen tepki mesajlarını, ‘şiddeti durdurun’ çağrıları izledi.

Sokaklardaki çatışma ortamına ilişkin iktidar cephesinden ilk değerlendirme Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik’ten geldi. Çelik, Twitter’a “Gezici arkadaşlar, enerjinizi biraz da yavruları PKK tarafından kaçırılan yüreği yanık annelere destek vermek için harcamayı düşünür müsünüz?” diye yazdı. Çatışma ortamı muhalefetin de temel gündemini oluşturdu. CHP’li Faruk Loğoğlu çatışma ortamını Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yarattığını öne sürerken, Twitter’a “Hem polise emir veriyor hem de hukuktan, demokrasiden dem vuruyor” diye yazdı. MHP’li Sinan Oğan’ın Twitter mesajı ise “AKP, PKK’ya gösterdiği hoşgörünün binde birini Gezi eylemcilerine gösterde ölümler olmayacak” şeklinde oldu.

Ethem, Berkin ve Soma

CHP Gençlik Kolları da Gezi eylemlerinin birinci yıldönümünde bu eylemlerde hayatını kaybedenleri andı. CHP gençlik kolları temsilcileri önce Tandoğan Meydanı’nda biraraya geldi. “Daha yürüyecek çok yolumuz var” pankartı açan grup, burada kortej oluşturduktan sonra sloganlarla Güvenpark’a doğru yürüdü. Soma’da hayatını kaybeden 301 madenci anısına başlarına baret takan grubun son durağı, polis kurşunuyla ölen Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yer oldu. Buraya karanfiller bırakıp, barış güvercini uçuran grup, ekmek almaya gittiği sırada vurulan Berkin Elvan anısına da karanfillerin yanına ekmek bıraktı.

Her yerde anma

“Gezi’yi anma” etkinlikleri İzmir, Adana ve Gaziantep’de de polis müdahalesini beraberinde getirdi. İzmir’de sivil toplum örgütü temsilcilerinin öncülüğünde neredeyse tüm halkın sokaklara çıktığı gözlendi. Hükümeti protesto eden sloganların arkası hiç kesilmedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği kentte gözaltı sayısının 50’yi aştığı belirtildi. Adana’da polisin göstericilere müdahalesi sert oldu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Zonguldak’ta valilik yakınındaki İsmet İnönü Parkı’na çadırlar kuruldu. Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenler anılırken, hükümeti protesto sloganları atıldı. Eskişehir’de sokaklara “Her yer direniş, her yer Taksim” yazıldı. Halk, Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlerden Ali İsmail Korkmaz adına yapılan parka yürüdü. Türkiye genelindeki anma etkinlikleri Mersin’den Çanakkale’ye kadar uzandı.