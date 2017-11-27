Ankara'da Cumhuriyet Kulesi için yapılan halk oylamasının sonucu belli oldu

Ankara Keçiören’de 14 yıldır atıl durumda kalan Cumhuriyet Kulesi’nin yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin geçen cumartesi günü düzenlenen halk oylaması ve anketin sonucu belli oldu. Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşların yüzde 76’sı kulenin yıkılmaması yönünde oy kullandı.

Hürriet’te yer alan habere göre, halk oylaması için Kalaba Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence’de sandıklar kurulmuştu. Vatandaşlara “Yıkılsın” ve “Yapılsın” seçenekleri sunulmuştu. Keçiören Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mutabakat gereği 25.11 2017 tarihinde Keçiörenimizin en yoğun bölgeleri dikkate alınarak kurulan sandıklarda konu halkımızın onayına sunulmuş, Kulenin yukarıda belirtilen gerçekler ve maliyet ışığında yapılması /yıkılması hususu ‘Cumhuriyet Kulesi Eğilim Araştırması” anketi ve 5 noktada gerçekleştirilen halk yoklaması ile vatandaşımıza sorulmuştur. Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşlarımızın yüzde 76’sı kulenin yıkılmamasına yönelik irade beyanında bulunmuşlardır.

Açıklamada anket ve halk oylaması sonucuna ilişkin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya bilgi verildiği belirtildi.

Cumhuriyet Kulesi’nin yapımı eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’le dönemin AK Parti’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle yarım kalmıştı.