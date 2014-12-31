Ankara'da cinnet: Annesini boğazını keserek öldürdü!

Olay Ankara'nın Etimesgut İlçesi İstasyon Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Hakan Y. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı annesi Hediye Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Y. evde bulduğu bıçakla annesini yaraladı. Kaçmak için daireden çıkan Hediye Y.'yi oğlu apartmanın merdivenlerinde yakalayarak boğazını kesti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, annesinin boğazını kesen Hakan Y. daha sonra aşağıya inerek aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Annesini öldürdüğü bıçakla tekrar olay yerine gelen Hakan Y. apartmanın karşısında bulunan alanda suç aleti bıçakla komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay sırasında evde Hediye Y. 'nin 80 yaşındaki yatalak annesinin olduğu öğrenildi. Olayı duyarak olay yerine koşan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Hediye Y.'nin cenazesi Keçiören Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.