"Ankara'da çarşı pazar bomboş, kahveler tıklım tıklım"

Ankara’nın en ucuz pazar yeri olarak bilinen Ulus Hali’nde işler hiç olmadığı kadar kötü. Esnaf “sinek avlarken” şans oyunlarının oynandığı kıraathanelerde oturacak yer bulunamıyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek, Ankara'da halkın sorunlarını dinledi.

İktidara geldiği 2002 yılından bu yana her fırsatta geçmiş iktidarlar dönemindeki yoksulluğu anlatıp bunu bitireceğini iddia eden AKP hükümetleri döneminde, halkın alım gücü her geçen gün düşüyor. Birçok haneye et giremediği için yandaş marketlerde "ucuz et" kampanyası başlatılmasına karşın yurttaşlar buna da ulaşamıyor. Pazar yerlerine alışverişe giden yurttaşlar tezgâhları yalnızca seyretmekle yetiniyor. Buna karşılık şans oyunlarının oynandığı mekânlarda ise oturacak yer bulunamıyor.

Fiyatlar düşse de alıcı bulunamıyor



Ankara'nın en eski semtlerinden Ulus'ta bulunan pazar yerinde, ürün kalitesi ve buna bağlı olarak fiyatların da düşürülmesine karşın yurttaşlar alışverişte zorlanıyor. Balık, et, sebze, meyve, peynir ve tatlı satışının yoğun olarak yapıldığı Ulus Hali’nde eskiden adım atılacak yer olmadığını anlatan esnaf, şimdilerde ise fiyatları düşürmelerine rağmen alıcı bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

Fiyatı düşen hamsiyi alan yok



Ulus'un balıkçı esnaflarından Halil Gündüz, piyasada 8 TL'den başlayan ve 12 TL'ye kadar yükselen hamsinin kilogram fiyatının 5 TL'ye kadar düştüğünü, ancak buna rağmen alıcı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Gündüz, geçmiş yıllarda balığın alıcısının av mevsimi dışında fiyatlar yüksekken de olduğunu, ancak şimdilerde balığın bir lüks halini aldığını anlattı.

Sakatat satışı patladı

Kasap işletmecisi Ali Rıza Koçak ise işkembe, paça, böbrek, kelle gibi sakatata satışlarının hiç olmadığı kadar arttığını söyledi. Koçak, "Eskiden insanlar yarım kilo da olsa et ya da kıyma alırdı. Şimdilerde sakatat diye tabir ettiğimiz ürünlerimizin satışı yükseldi. Fiyatlar bu ürünlerde en düşük seviyede. Eskiden normal tavuk dahi vitrinlerimizde yer almazken, şimdi tavukta ucuz olan parçalar ne ise onlar yoğun olarak satılıyor" diye konuştu.



'Alışveriş yerine tezgâh seyrediyorlar'



Ulus Hali’nde manavı olan Doğukan Yılmaz ise akşam saatlerinde sebze ve meyve fiyatlarını gündüze oranla neredeyse yarı yarıya düşürdüklerinde satış yapabildiklerini anlattı. Yılmaz, "Domatesin, soğanın, salatalığın alıcısı her zaman olurdu. Artık onları da almıyorlar ve fiyatlarının düşmesini bekliyorlar. İnsanlar alışveriş yapmak yerine tezgâhları seyrediyor" dedi. Gece yarısı pazar yerinin kapandığı sırada çürük, ezilmiş ve satılamayan ürünleri belediyenin temizlik işçileri toplasın diye kapının önüne yığdıklarını anlatan Yılmaz, "Bizim satılamayacağı için bir köşeye yığdığımız sebze ve meyveleri toplayarak karnını doyuran insanlar var. Onların durumunu görünce kendi halimize şükrediyoruz. Yoksa manavlık bile artık yapılacak iş değil" diye konuştu.



'Alışverişi ne ile yapalım?'



Ulus Hali’ne alışveriş için gelen, ancak yalnızca tezgâha bakmakla yetindiğini ifade eden 61 yaşındaki Asıf Akdoğan ise 30 yıla yakın tesisatçılık yaptığını ve ardından emekli olduğunu anlattı. Akdoğan, "Aldığımız emekli maaşı faturalara ve kiraya gidiyor. Yıllarca çalıştıktan sonra ev sahibi olamadığımız için şimdilerde maddi durumumuz kötü. Haftada iki gün pazara geliyorum. Önce bir gün gelip fiyatları öğreniyorum. Sonra akşam eve gidip hatırladığım fiyatları eşime anlatıyorum. Eşimle birlikte nelerden ne kadar alacağımıza karar veriyoruz. Sonra pazara gelip onları almaya çalışıyorum. Bazen fiyatlar üç gün sonra bile artmış olduğu için evde karar verdiklerimi de alamadığım oluyor. Eskiden de elimize hemen hemen aynı para geçerdi, ama alışveriş yapabilirdik. Şimdi cesaret edip elimizdeki paraya dokunamıyoruz. Dokunsak bile doğru düzgün bir şey alamıyoruz" dedi.

Şans oyunu oynanan kahveler boş kalmıyor



Halin arka sokaklarında ise, içinden farklı olarak büyük hareketlilik yaşanıyor. Arka sokaktaki kıraathanede oturacak sandalye çoğu zaman bulunamıyor. İşsizlik ve yoksullukla boğuşan yurttaşlar, şans oyunları oynayarak para kazanmaya çalışıyor. At yarışlarının oynatıldığı bir kıraathaneyi işleten esnaf, 1 TL'ye satılan çayı içmekte zorlanan müşterilerdeki artıştan dolayı çay fiyatını 75 kuruşa düşürdüklerini, çay içilmese dahi işyerinin hiç boş kalmadığını anlattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kıraathanenin insanlarla dolduğunu aktaran esnaf, çevre mahallelerde de birçok yeni şans oyunları oynatılan işyerlerinin açıldığını dile getirdi.