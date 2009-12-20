Ankara'da çarmıh rahatsızlığı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “Türkiye’de kendimizi çarmıha gerilmiş hissediyoruz” yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Davutoğlu, “Kendisinin çarmıh benzetmesini çok talihsiz bir benzetme olarak telakki ediyoruz. Bizim tarihimizde ve geçmişimizde hiçbir zaman çarmıh olmamıştır, olmayacaktır da” dedi. Çarmıh benzetmesini Bartholomeos’un olgun şahsiyetiyle bağdaştıramadığını kaydeden Davutoğlu, “Ben bunu arzu edilmeyen bir dil sürçmesi olarak görmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.



Tarihimiz tolerans üzerine



Bartholomeos, Amerikan CBS televizyonunda yayımlanan “60 Minutes” programına verdiği röportajda, Türkiye’de ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini ancak “Bazen çarmıha gerilseler de Türkiye’de kalmayı tercih ettiklerini” söylemesi, Ankara’da tepkiyle karşılandı. Davutoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, dün şunları kaydetti:

“Sayın Bartholomeos’un açıklamasıyla ilgili bu bilgi bize de ulaştı. Kendisinin çarmıh benzetmesini çok talihsiz bir benzetme olarak telakki ediyoruz. Bizim tarihimizde hiçbir zaman çarmıh olmamıştır, olmayacaktır da. Bu benzetmeyi, gerçekten kendisinin her zamanki olgun şansiyetiyle bağdaştıramadığımızı ifade etmek isterim. Tarih ve asırlar şahittir ki, Türkiye ve Türk milletinin tarihi dini tolerans üzerine inşa edilmiştir. İstanbul’daki kendi kültürel varlığımız olarak gördüğümüz kiliselerin mevcudiyeti dahil, bütün tarihimiz buna şahittir. Bunu, arzu edilmeyen bir dil sürçmesi olarak görmeyi ümit ediyorum.

Yazıcı: Bartholomeos çok abartılı



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un sözleri için “Çok haksız bir değerlendirme olarak görüyorum. Belki sıkıntıları vardır, ama sıkıntıları çok abartılı bir şekilde ifade ettiği kanısındayım” dedi.

Yazıcı, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı’nın dün geleneksel olarak düzenlediği muharrem ayı iftar programının ardından gazetecilerin, Patrik Bartholomeos’un sözlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Yazıcı, “İftarda benim yanımda oturan arkadaşım Ermeniydi. Çok haksız bir değerlendirme olarak görüyorum. Türkiye her şeyi tartıştı.

Türkiye’de artık gizli kapaklı hiçbir oda bulunmuyor. Tartışmaların yapıldığı bir ülkeyiz. Çok abartılı buluyorum. Belki sıkıntıları vardır, ama sıkıntıları çok abartılı bir şekilde ifade ettiği kanısındayım” diye konuştu.

Hatemi: Muhabir mikrofonu dayamış



Fener Rum Patriği Bartholomeos’un avukatı Kezban Hatemi, müvekkilinin bir Amerikan televizyon kanalı muhabiriyle yaptığı röportajdaki sözlerinin kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmaması için önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını söyledi.

Bartholomeos’un avukatı ve danışmanı Hatemi, “Bir Amerikan televizyon kanalı muhabirinin mayıs ayında Bartholomeos ile yaptığı röportajın bu ayın 20’sinden sonra yayımlanacağını, daha orada yayımlanmadan Türkiye’de servis edilmesinin çok enteresan bir durum olduğunu ve bu zamanlamaya dikkat edilmesi gerektiğini” belirtti. “Röportaj da değil, muhabir gelmiş dayamış mikrofonu, yanlarında kimse yok” diyen Hatemi, şunları kaydetti:

“ Çarmıha gerilmek bir Hıristiyan tabiridir. Biz nasıl, ‘Bana cehennem azabı yaşatıyorsun?’ deriz, onun gibi. Evde çocuğuna kızan anne de ‘Yeter beni çarmıha gerdin’ der. Patrik bunu söylemiyor, dikkat edin. Muhabir soruyor, ‘Çarmıha mı gerilmiş hissediyorsunuz kendinizi?’. Yani ‘cehennem azabında mı hissediyorsunuz kendinizi’ anlamındadır bu. O da cevap olarak ‘Yes I do (Evet katılıyorum)’ diyor.” Bu arada Bartholomeos, katılacağı belirtilen Dünya Ehl-i Beyt Vakfı’nca geleneksel olarak düzenlenen Muharrem ayı iftar yemeğine dün katılmadı.

