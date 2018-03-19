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Ankara'da 'canlı mühre' ile keklik avlayanlara 12 bin 410 lira ceza

Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile kınalı keklik avlayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı

19 Mart 2018 20:44

Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile kınalı keklik avlayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere toplam 12 bin 410 TL para cezası uygulandı.
Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Osmanköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Kavak-Osmanköy arazi yolu üzerindeki bir araçtan şüphelenip, arama yaptı. Aramada, araç içinde ahşaptan yapılmış kafeslerde 5 canlı kınalı keklik, 2 demir kazık, 6 keklik yakalama ağı ele geçirildi. Ekipler, yine aynı araç içerisinde bulunan ve canlı mühre ve tuzaklama yöntemi ile ötücü kınalı keklik avlamaya çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, N.T., E.G., R.A., İ.T. ve Y.T.’ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefet etmekten 8 bin 810 TL idari para cezası ve el konulan keklikler için ise 3 bin 600 TL tazminat cezası olmak üzere toplam da 12 bin 410 TL para cezası verdi. Bu arada 5 keklik ve malzemelere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri el koydu. Keklikler, veteriner kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.

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