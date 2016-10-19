Ankara'da canlı bomba operasyonu; IŞİD üyesi öldürüldü

Ankara'da günün ilk saatlerinde düzenlenen operasyonda intihar saldırısı düzenlemesinden şüphelenilen IŞİD üyesi bir kişi öldürüldü. Ankara Valisi Ercan Topaca, öldürülen kişinin 29 Ekim veya 10 Kasım törenlerinde saldırı yapabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirterek "Şahıs Anıtkabir civarında şüpheli şekilde 3 defa görüldü. Eski meclis binası civarında da şahsın hareketleri tespit edildi'' dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Muhammet Bayram'ın haberine göre, Ankara Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anıtkabir ve çevresinde 3 defa görünen ve şüpheli davranışlarda bulunan bir kişiyi takibe aldı.Teknik ve fiziki takip sonrası IŞİD ile bağlantısını belirleyen ekipler, kişinin Ankara’da canlı bomba eylemi gerçekleştireceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri, Etimesgut İlçesi’ne bağlı Eryaman Mahallesi 47. Sokak’ta geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece saat 03.00 sıralarında önceden tespit edilen binanın 9. katındaki daireye, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

"Teslim ol" çağrısına IŞİD'linin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada IŞİD'li ölü ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda canlı bomba eyleminde kullanılacağı değerlendirilen patlayıcı maddeler ele geçirildi. Patlayıcıların bir bölümü, patlama riskine karşı evden çıkarılarak Eryaman'da boş bir arazide imha edildi. Operasyon sonrası bölgeye gelen Ankara Valisi Ercan Topaca ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan operasyon hakkında bilgi aldı.

Teröristin kimliği belirlendi

Operasyonda ölü ele geçirilen IŞD üyesi teröristin kimliği tespit edildi.

Bu teröristin, 1992 Adana doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet B. olduğu öğrenildi.

Vali Topaca: 29 Ekim veya 10 Kasım törenlerinde saldırı yapabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz

Vali Topaca, olay hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öldürülen teröristin 29 Ekim veya 10 Kasım törenlerinde saldırı yapabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten Topaca, "Şahıs Anıtkabir civarında şüpheli şekilde 3 defa görüldü. Eski meclis binası civarında da şahsın hareketleri tespit edildi. Yapılan araştırmada şahsın DAEŞ bağlantılı olduğu belirlendi ancak kimliği henüz tam olarak netleşmedi. Operasyonda şahıs ölü olarak ele geçirildi. Aramalarda ciddi sayıda canlı bomba saldırısı yapacağına dair bulgular elde edildi. Şahsın Anıtkabir civarında dolaşması, eski meclisin önünde keşif yapmasından dolayı 29 Ekim veya 10 Kasım törenlerinde saldırı yapabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Tutulan ev kiralık, kim tarafından nasıl tutulmuş arkadaşlarımız onu da araştırıyorlar. Şahsın yaşının genç olduğunu söyleyebilirim. Bilgiler netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Evde yapılan aramalarda patlayıcı bulundu

Söz konusu evde yapılan aramalarda, teröristin canlı bomba eylemi yapacağı hakkında ciddi bulgulara ulaşıldığını vurgulayan Topaca, şöyle devam etti:

"İçeride yapılan aramalarda iki adet dinamit lokumu, 7 kilogram civarında amonyum nitrat, TNTP tipi dediğimiz iki patlayıcı ki bu çok güçlü bir patlayıcıdır, ateşleme düzeneği, ayrıca mahiyeti tam olarak tespit edilemeyen toz TNT dediğimiz madde, iki kilogram somun ele geçirildi. Bu (somun), patlama olduğu zaman şarapnel etkisi yapan küçük metal parçacıklardır ki bunun 400 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, patladığı zamana insanlara kurşun gibi saplanan metal parçalarıdır."

''Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kapsamıyor"

Ankara Valiliğinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine getirdiği yasağa ilişkin soruyu yanıtlayan Topaca, bunun temel amacının bu tip terör eylemlerini önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Topaca, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda sanki 29 Ekim veya devamında 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklandığı gibi bir algı da oluştu. Bu yasak kapsamına bu tür milli bayramlar ve Atatürk'ü anma ve 10 Kasım gibi günler dahil değildir. O etkinlikler yine yapılacaktır. Devlet olarak biz gerekli güvenlik tedbirlerini Allah'ın izniyle alacağız. O etkinliklerin de yasaklanması söz konusu değildir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan toplantılarla ilgilidir. Ancak yapılacak diğer toplantılar, bayram törenleri olsun, Atatürk'ü anma törenleri olsun veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan diğer törenler, bizim iznimiz dahilinde tedbir alınması için Valiliğe bildirilecek, tedbirler alındıktan sonra onlar yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda bizi anlayışla karşılayacağını umuyorum. Bu yasaklama kararı da bu çerçevede verilmiştir. Risk tamamıyla ortadan kalktığı takdirde de her zaman o yasaklar, alınan tedbirler değiştirilebilir, yumuşatılabilir ve kaldırılabilir, bunlar mümkündür."

Ankara Valiliği Salı günü 30 Kasım'a kadar başkentte miting, gösteri, yürüyüş gibi etkinlikleri yasaklamıştı.

Yasağın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kaynaklı bir istihbarata dayandığı bildirilmiş, Ankara'da birçok noktada güvenlik önlemleri arttırılmıştı.