Ankara'da çamaşır makinesi yangın çıkardı: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde, sabaha karşı bir evde iddiaya göre, çamaşır makinesinin motorunun alev alması sonucu çıkan yangında, Ahmet Gültekin (83) yaşamını yitirdi, eşi Arife Gültekin (82) yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Belediye Kooperatifi C Blok 14 numaralı dairede, saat 04.30 sıralarında meydana geldi. 66 yıllık evli çift Ahmet Gültekin ve Arife Gültekin\'in evlerinin mutfağındaki çamaşır makinesinin motoru alev aldı. Alevler, bir süre sonra mutfağı sardıı. Yoğun dumanla birlikte güçlükle uyanan çift, mutfaktaki yangına müdahale etmek istedi. Evden yükselen çığlıkları duyup, kapıyı kırarak içeriye giren komşuları, Ahmet Gültekin\'i yerde hareketsiz, eşi Arife Gültekin\'i de yaralı halde buldu. İtfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verilirken, Arife Gültekin, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

İhbarla gelen 112 Acil ekibinin yaptığı incelemede, nefes darlığı rahatsızlığı olduğu ve diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Ahmet Gültekin\'in ilk belirlemelere göre, yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Arife Gültekin\'i ilk müdahaleden sonra hastaneye götürdü. Ahmet Gültekin\'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Merkezi\'ne gönderildi.

İTFAİYE, SU TANKERİ NEDENİYLE SOKAĞA GİREMEDİ

Bu arada, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evin bulunduğu sokağa bırakılan su tankeri nedeniyle, binaya yaklaşamadı. Çevredekiler kendi imkânlarıyla yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından vatandaşlar olay yerine gelen tankerin sahibine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine tankerin sahibi, \"Üç kişi bu tankeri taşıyamadınız mı? Kardeşim burası benim binamın önü, bu yolun yarısı seninse yarısı da benim\" diyerek, kendisini savunmaya çalıştı. Tanker sahibi, traktörle tankeri sokaktan çekince, binanın önüne giden itfaiye ekipleri yangına son müdahalede bulunarak inceleme yaptı.



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