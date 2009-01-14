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Ankara'da bomba ve G3 mermileri bulundu!

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir parkta, 2 el bombası bulundu. Oran'da ise 200 adet G-3 mermisi bulundu.

14 Ocak 2009 02:00

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir parkta, poşet içinde 2 el bombası bulundu. Ankara Oran'da ise bir alışveriş merkezinin önünde G-3 mermileri bulundu.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, parktaki güvenlik görevlileri, bir ağacın altına bırakılmış poşet içinde 2 el bombası olduğunu görerek, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çevreyi güvenlik çemberine alarak, el bombalarının bulunduğu yerde inceleme yaptı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünden gelen ekiplerin çalışmasının ardından, el bombaları, incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

Terörle Mücadele ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

200 adet G-3 mermisi

Başkent'te bir alışveriş merkezi önünde dün gece bulunan poşetten 200 adet G3 piyade tüfeği mermisi çıktığı öğrenildi.

Emniyet yetkilerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Çankaya'daki bir alışveriş merkezi önüne bırakılan poşetten şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, poşeti alarak incelemek üzere Emniyete götürdü.

Poşet içerisinden 200 adet G3 piyade tüfeği mermisi çıktığı, mermilerin incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

Toprak altına saklanan mühimmat işe yarar mı?

Bulunanlar seferberlik silahı değil

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