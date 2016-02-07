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Ankara’da bomba şakası karakolda bitti

Keçiören'de yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı

07 Şubat 2016 21:18

Ankara’da iki arkadaşın şaka yapmak için kartondan dinamit bombaya benzer bir düzenek hazırlaması karakolda son buldu. Keçiören’de Aşık Veysel Parkı’nda panik yaşanırken yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Mevlüt Kazan’ın haberine göre, Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde iki arkadaş dinamit bombayı andıran kartonlardan bir düzenek hazırladı. Polis ekipleri bomba ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bir müddet sonra iki arkadaş bomba olmadığını, şaka amaçlı böyle bir şey yaptıklarını aktardı. Polis ekipleri, iki arkadaşı, Aşık Veysel Parkı’ndan alarak karakola götürdü.

Diğer polis ekipleri ise bomba imha uzmanlarını beklemeye başladı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, bomba süsü verilen kartonları inceledi. Bomba imha uzmanı, yaptığı inceleme sonrasında bomba süsü verilen kartonları arkadaşına vererek, elindeki pense ile bomba süsü verilen düzeneği bozdu. Bir polis, dağıtılan kartonları poşete koyarak götürdü.

Bu esnada meraklı kalabalık bütün olup bitenleri cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Daha sonra güvenlik için trafiğe kapatılan yol trafiğe açıldı.

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