Ankara'da birçok ilçede duyulan sesin nedeni sonik patlama

Ankara’da, birçok ilçede henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama sesi duyuldu. Vatandaşlar arasında endişeye neden olurken sesin, test uçuş yapan bir pilotun ses duvaranı aşması sonucu yaşanansonik patlamadan kaynaklandığı açıklandı.

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valisi Ercan Topaca, patlama sesiyle ilgili açıklama yaptı. Vali Topaca'nın açıklamaları şöyle:

"Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır.

Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şubat ayında yol çalışmaları nedeniyle dinamit patlatılmıştı

Ankara’da şubat ayında iki kez Ankara’da korkutan patlama sesleri duyulmuştu.

Patlamanın kaynağının dinamitle yol çalışmasından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Genelkurmay füze testi duyurusu yapmıştı

Genelkurmay Başkanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, “Hisar Projesi kapsamında Tuz Gölü güneyinde füze atışlı testlerin yapılabilmesi maksadıyla, 23 Temmuz – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında bahse konu bölge geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu bölgeye ilişkin koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak” açıklaması yapılmıştı.

Sonik patlama nedir, nasıl oluşur?

Süpersonik, ses hızının (Mach 1) üzerinde olan hızları belirtmek amacıyla kullanılan terimdir. Bir yaklaşıma göre de 1.2 Mach'ın üzeridir. Deniz seviyesindeki havada sesin hızı yaklaşık olarak 340 m/s, 1,087 ft/s, 761 mph ya da 1,225 km/h olarak kabul edilebilir. Ayrıca gövdesi ve motorları uzun süreli sesten hızlı uçuşa müsaade edebilecek özelliklerde olan uçaklara süpersonik uçaklar denir. Günümüz savaş uçaklarının büyük kısmı süpersonik uçaklardır. F-16 bunlara örnektir.

Ses, bir ortamın taneciklerinin bir dalga kaynağı tarafından titreştirilmesiyle oluşan periyodik bir basınç dalgasıdır. Bu dalgalar kulak tarafından toplanır ve beyinde ses olarak algılanır. Ses dalgaları, deniz seviyesinde ve 20º C sıcaklıkta 343 m/s hızla yayılır. Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur.

Sonik patlama, ses hızı veya üzerinde bir hızla hareket edilmesinin bir sonucudur. Ses hızı, deniz seviyesinde ve 21ºC sıcaklıkta yaklaşık 1235.5 km/sa’dir. Günümüzde bazı uçaklar bu hız sınırını aşabilmektedir bunun sonucunda da sonik patlamalar meydana gelir.