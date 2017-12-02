Ankara'da bir genç AVM'de ölü bulundu

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'da bir alışveriş merkezinde yerde hareketsiz bir şekilde bulunan bir gencin öldüğü tespit edildi.

​Başkentte sabah saatlerinde alışveriş merkezine gelen çalışanlar, yerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde bulunan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme de ismi tespit edilemeyen 30 yaşlarındaki gencin öldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebini yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

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