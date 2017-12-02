T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da bir genç AVM'de ölü bulundu

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA'da bir alışveriş merkezinde yerde hareketsiz bir şekilde bulunan bir gencin öldüğü tespit edildi

02 Aralık 2017 19:55

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'da bir alışveriş merkezinde yerde hareketsiz bir şekilde bulunan bir gencin öldüğü tespit edildi.
​Başkentte sabah saatlerinde alışveriş merkezine gelen çalışanlar, yerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde bulunan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme de ismi tespit edilemeyen 30 yaşlarındaki gencin öldüğü tespit edildi.  Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebini yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhammet BAYRAMANKARADHAANKARASağlıkAdli Tıp KurumunaGencinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24