Ankara'da bir ev ve otomobilde üç ceset bulundu

Ankara Yenimahalle'deki dubleks bir evde 30'lu yaşlarda kadın ve erkeğe ait iki ceset bulundu. Bu olaydan birkaç saat sonra ise bu kez park halinde duran bir otomobilin içinde başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

İlk olay, Yenimahalle’deki bir evde yaşandı. Saat 00.00 sıralarında kardeşinden haber alamayan ağabeyin evi kontrol etmeye gitmesiyle ortaya çıktı. Uzun süredir kardeşinden haber alamayan İlker S.'nin ağabeyi, Yenimahalle, Ostim Mahallesi 1179 sokaktaki dubleks tipi eve gitti. Çağrılarına cevap alamayan ağabey kapıyı kırarak içeri girdiğinde kardeşinin ve Yıldız D. isimli kadının cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Olay yerine cinayet ve narkotik polisiyle sağlık ekiplerinin yanı sıra doğalgaz ve itfaiye ekipleri de gelerek bir süre inceleme yaptı. Ekiplerin zehirlenme ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Otomobil içinde de ceset

Bu olaydan birkaç saat sonra, yine Ankara'da, bu kez park halinde duran bir otomobil içinde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Saat 03.00 sıralarında Keçiören, Ovacık'ta pazar yeri denilen arazide yol kenarına park edilmiş ancak çalışır halde duran aracın sürücü koltuğunda hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulmuş sürücünün öldüğünü tespit etti. Ölen kişinin adının Kemal K. olduğu aracın ise bir başkasına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bu olayda da intihar üzerinde durulduğu öğrenildi.