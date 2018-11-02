Ankara'da bir bardak kolaya 30 bin lira hesap çıkardılar

Ankara'da bir kişi, arkadaşının ısrarı üzerine gittiği eğlence mekanında, içtiği bir bardak kola için gelen 30 bin liralık hesabı ödemek istemeyince iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından darbedilerek zorla boş senede imza attırıldı. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi ve eğlence mekanının 3 çalışanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ankara'da yaşanan olay Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 201. Cadde'deki bir eğlence mekanında gerçekleşti. Arkadaşı A.O.K'nin ısrarı üzerine giden İ.K, alkol kullanmadığı için eğlence merkezinde şef garsonluk yapan M.G'den bir bardak kola istedi.

"Kolanın tadı farklı geldi"

Kolanın tadı farklı gelince kahve isteyen İ.K, kahvenin tadını da farklı bulunca mekandan ayrılmak için kapıya yöneldiğinde kendisine 30 bin liralık hesap geldi.

İ.K. fazla gelen hesabı ödemek istemediğini ve ödeyecek durumunun da olmadığını belirtmesi üzerine M.G. konuşmak için İ.K'yi eğlence mekanının üst katına çıkarttı.

"Arkadaşı tuzak kurdu"

İ.K, üst katta çıktığında ısrarla eğlence mekanına götürmeye çalışan arkadaşı A.O.K'nin önceden mekan çalışanlarıyla anlaştığını ve hesabında bulunan 160 bin lirayı şef garson M.G'ye söylediğini fark etti.

Bunun üzerine M.G. ve iş yeri sahibinin kardeşi H.K, İ.K'den cep telefonunda bulunan internet bankacılığı şifresini istedi.

Elektrikle tehdit!

İ.K. şifreyi vermeyince çalışanlar tarafından sopalarla dövüldü. Bir süre sonra şifreyi alamayan saldırganlar, elektrik vermekle tehdit edince İ.K. şifreyi vermeyi kabul ederek iş yeri sahibi "pala" lakaplı İsmail K'nin zorlamasıyla boş senede imza attı.

Pencereden atlayıp kurtuldu

Bir fırsatını bulup söz konusu odadaki pencereden aşağıya atlayarak kaçan İ.K. durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen GaspBüro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda 15 Ekim'de Y.K. isimli bir vatandaşı da A.O.K'nin aynı şekilde eğlence mekanına getirdiğini ve bu kişinin hesabından toplamda 29 bin 400 lira havale ettiklerini tespit etti.

Ayrıca ekipler, bu paranın 20 bin 600 lirasını iş yeri sahibi İsmail K'nin oğlu A.K'nin hesabına aktardıklarını belirledi. Öte yandan Y.K'nin emniyetteki ifadesinde eğlence mekanında çalışan Rojda isimli bir kadının kendisini arayarak yardımcı olacağını söylemesi üzerine bu kadınla buluşarak mekana gittiklerini ve zorla kendisinden yine bin lira aldıklarını söylediği öğrenildi.

1 kişi tutuklandı

Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyerek iş yeri sahibi "pala" lakaplı İsmail K'yi, oğlu A.K, kardeşi H.K, M.G. ve A.O.K'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail K, A.K, A.O.K. ve M.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.