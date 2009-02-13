Ankara’da binlerce kişinin kredi kartı bilgileri çalındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü vatandaşların bankamatik ve kredi kartlarını kopyalayan 20 kişiyi gözaltına alındı. Çete, binlerce kişinin kart bilgilerini çalmış.



Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği görevlileri, bir istihbarattan yola çıkarak, bazı kişilerin örgütlü olarak bankalara ait ATM'lere özel düzenekler yerleştirdiklerini belirledi. Yaklaşık 8 ay süren teknik çalışmanın ardından bu kişilerin, ATM cihazlarının kart haznesine özel bir aparat yerleştirerek kart bilgilerini kopyalayan şebeke mensuplarının aynı zamanda ATM makinelerinin üstüne yerleştirdikleri gizli kameralarla da şifreleri belirledikleri ortayaçıkarıldı.



Bilgiler POS cihazlarından



Ayrıca, zanlıların bazı iş yerleri ile anlaşarak buralarda alışveriş yapan vatandaşların kart bilgileri de POS cihazlarından elde ettikleri belirlendi.



Bu tespitlerin ardından çalışma operasyona dönüştürüldü.



Bu kişilerin ev, iş yeri ve arabalarında yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 2 MSR cihazı (kart kopyalama cihazı), 63 adet sahte 100 Amerikan doları, 85 adet sahte 100 YTL, 6 dizüstü bilgisayar, 12 bilgisayar kasası, kart kopyalama düzeneklerinde kullanılan USB kabloları, 2 adet 2,4 GHZ yayın yapan radyo sinyal vericisi, mikro video kameralar, çok miktarda PVC plastik kalıplar ile çeşitli kişilerin bankamatik ve kredi kartlarının bilgilerinin yer aldığı kayıtlar ele geçirildi.



Milyonlarca liralık hakız kazanç



Emniyet yetkilileri, gözaltına alınanların, "binlerce" kişiye ait bankamatik maaş kartları ile kredi kartlarını kopyaladığını belirterek, zanlıların "milyonlarca lira" haksız kazanç elde ettiklerini kaydetti. Yetkililer, ele geçirilen malzemelerden kimlerin hesaplarının boşaltıldığının belirlenmesine çalışıldığını, aynı zamanda bankalarla da irtibatlı olarak mağdur vatandaşların tespitinin yapıldığını söylediler.



Emniyette sorguları tamamlanan 20 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.

