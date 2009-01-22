T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara'da bina çöktü: 1 ölü

Ankara Keçiören’de iki ailenin yaşadığı 2 katlı bina çöktü. 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

22 Ocak 2009 02:00

Ankara Keçiören'de bir binanın 2 katı çöktü. Binadaki 9 dairenin çoğu boştu, ancak 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Keçiören Aşıkpaşa caddesindeki binanın enkazından ölü olarak çıkarıldığı bildirilen 3 yaşındaki Emirhan Ünalan, ağır yaralı olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Binanın yanındaki gecekondunun da bir kısmının çöktüğü ve buradan da yaralıların çıkarıldığı bildirildi.

Olayda yaralanan Rahime Ünalan, Şaban Ünalan, Birkay Ünalan, Muhammet Gökkaya ve Hatice Gökkaya da Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İki katı çöken binadaki 9 dairenin çoğunun boş olduğu bildirildi. Görevliler, doğalgaz sızıntısı ihtimaline karşı önlem alırken, enkaza basın mensuplarının yaklaşmasına izin verilmiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24