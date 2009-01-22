Ankara'da bina çöktü: 1 ölü

Ankara Keçiören'de bir binanın 2 katı çöktü. Binadaki 9 dairenin çoğu boştu, ancak 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Keçiören Aşıkpaşa caddesindeki binanın enkazından ölü olarak çıkarıldığı bildirilen 3 yaşındaki Emirhan Ünalan, ağır yaralı olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Binanın yanındaki gecekondunun da bir kısmının çöktüğü ve buradan da yaralıların çıkarıldığı bildirildi.



Olayda yaralanan Rahime Ünalan, Şaban Ünalan, Birkay Ünalan, Muhammet Gökkaya ve Hatice Gökkaya da Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



İki katı çöken binadaki 9 dairenin çoğunun boş olduğu bildirildi. Görevliler, doğalgaz sızıntısı ihtimaline karşı önlem alırken, enkaza basın mensuplarının yaklaşmasına izin verilmiyor.



