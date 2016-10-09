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Yaşam

Ankara'da belediye otobüsü 4 aracı biçti

Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı

09 Ekim 2016 22:22

Başkent Ankara’da EGO’ya ait 304 numaralı Kırkkonaklar-Kızılay-Sıhhiye - Ulus seferini yapan belediye otobüsü kavşaktaki 4 aracı biçti. Yaralılar var.

Ankara’da Kırkkonaklar’dan Doğukent Bulvarı’na çıkan kavşakta büyük bir trafik kazası meydana geldi. EGO’ya ait 304 numaralı Kırkkonaklar-Kızılay- Sıhhiye-Ulus seferini yapan 06 BV 3733 plakalı belediye otobüsü biri ticari taksi 4 aracı biçti.

Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları EGO otobüsünün ışık ihlali yaparak kırmızıda geçtiğini iddia etti.

Kaza nedeniyle kazazedeler büyük şok yaşarken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 acil ekipleri kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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