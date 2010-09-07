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Yaşam

ANKARA'DA BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 19:53

-ANKARA'DA BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Ankara'da, Ramazan Bayramı'nda EGO otobüsleriyle ulaşım ücretsiz olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, arife, bayram ve halk oylamasının yapılacağı 12 Eylül Pazar günü dahil 4,5 günlük tatil boyunca hizmetlerini ara vermeden sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, zabıta ekiplerinin, yoğunluğu artan şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerini sıklaştırdığı ifade edildi. Üç günlük Ramazan Bayramı süresince EGO otobüsleriyle ulaşımın ücretsiz olacağı bildirilen açıklamada, şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüsü, dolmuş ve taksilerin, tatil süresince, ulaşım ekiplerince denetleneceği kaydedildi.  Açıklamada, Çevre Zabıtası ekiplerinin de kaçak kömür, çevre ve ses kirliliğine karşı denetimlerini takviyeli olarak sürdüreceği, işportacıların caddelerde satış yapmalarının önleneceği, vatandaşların yoğun olarak ziyaret edeceği mezarlıkların içinde servis araçlarının hizmet vereceği belirtildi. Hizmetlerin aksamaması için bayramda nöbetçi personel uygulamasına gidileceğinin ifade edildiği açıklamaya göre, ''188 Alo Ambulans'' hizmeti bayram boyunca kesintisiz sürdürülecek. İtfaiye ve cenaze hizmetlerinin yanı sıra ASKİ kanal arıza ve doğalgaz arıza ekipleri de 24 saat görev yapacak.

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