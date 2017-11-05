Ankara'da belediye başkanlığı için istişare bitti, sıra Erdoğan'ın kararında

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etmesinin ardından dün AKP'de temayül yoklaması yapıldı. Partinin Ankara teşkilatı, büyükşehir belediye başkanı olarak görmek istediği kişiye oy verdi. Yarın toplanacak Belediye meclisinde başkanlık için seçim yapılacak.

Meclis'te AKP'nin 100, CHP’nin 21, MHP’nin 15, bağımsız 3, BBP’nin 1 üyesi bulunuyor. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aday olacak ismi AKP'li meclis üyelerine bildirecek.

Gazete Habertürk'ten Ateş Tümer'in haberine göre, temayül için 7 sandık kuruldu. Merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) üyeleri, vekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri oy kullandı. Temayülden Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın isminin önde çıktığı öğrenilirken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün de yüksek oy aldıkları ifade edildi.

"Fitne çıkarmaya çalışan muhalefete selam olsun"

AKP Genel Merkezi’ndeki temayül öncesi toplantıda konuşan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Muhalefet diyor ki: ‘Seçimle gelen seçimle gitmeli’. Doğru söylüyor. Ama bu seçim arasında bir sürü işleme tabidir belediyeler. İçişleri idari; Sayıştay mali denetim yapar. Partinin siyasal denetimine de tabidirler. Bizim yaptığımız budur. Buradan fitne çıkarmaya çalışan muhalefete selam olsun” dedi.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de “Partimizdeki değişim üzerinden bazılarının hevesinin kabardığını görüyoruz. Seçim yenilgilerine doymayan CHP Genel Başkanı’nın ‘Erken seçim’ nidalarıyla dolaştığını görüyoruz. Aklınca ‘Buradan bir çıkış yakalayabilir miyim?’ diye düşünüyor. Özlemini duyduğu seçim yenilgisini en kısa zamanda, ilk seçimlerde tadacaktır” diye konuştu.

"Herkes verilen karara uyar"

AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı ise şunları söyledi:

“İstişarede herkes düşüncesini özgürce ifade etmelidir. Istişareden bir sonraki adım çıkan, neticeye uymak, itaat etmektir. Cumhurbaşkanımız, buranın eğilimini görmüş olacak. Teşkilat dışındaki eğilimleri de takip edecek. Bildiğimiz, bilmediğimiz pek çok faktörü de göz önüne alarak kararını pazartesi (yarın) verecek. Karar günü de herkes verilen karara uyar.”