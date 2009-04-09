Ankara'da Behramoğlu'na saygı gecesi

Dil Derneğince "Türkçe'nin Ustalarına Saygı" etkinlikleri kapsamında, ünlü şair Ataol Behramoğlu için saygı gecesi düzenlendi.



Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gecede, slayt gösterisi eşliğinde Behramoğlu'nun hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.



Kimi arkadaşlarının anılarını anlattığı gecede Behramoğlu'nun bazı şiirleri de okundu. Daha sonra sahneye çıkan Behramoğlu, yaptığı konuşmada iyi şairden çok iyi insan olmanın önemine işaret ederek, "Şairlik belki bir kaderdir, ama iyi insan olma olanağı herkes için eşittir. İyi bir insan olmak lazım" dedi.



Behramoğlu, Türkçe'nin binlerce yıllık süreçte onca olumsuzluğa rağmen yitip gitmemesini müthiş bulduğunu dile getirerek, "Türkçe'nin işçisi olmak gerçekten olağanüstü" diye konuştu.



Bir şiirin, yazıldıktan sonra, okuyan herkese ait olduğunu ifade eden Behramoğlu, konuşmasının ardından "Birgün mutlaka" ve "Son soneler" adlı şiirlerini okudu.



Behramoğlu, gecenin sonunda okuyucularının kitaplarını imzaladı.