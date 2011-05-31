Ankara'da baz değerleri ölçüldü

T24 -



Yapılan ölçümlerde elektromanyetik alanın limitlerin yarısından daha az olduğu; dünyada belirlenen 40 Volt/metre değerinin ise yapılan ölçümlerde 4 volt/metre ile 10 kat daha düşük çıktığı tespit edildi.





2008 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen ölçümlerde, son olarak elde edilen rakamlarda baz istasyonlarının belirlenen limit değerin yarısından daha az elektromanyetik alana sahip olduğu ortaya çıktı.





BTK'nın saptadığı ölçümlere göre, Ankara genelinde 5 bin 590 baz istasyonunda elde edilen en yüksek değer 4 volt/metre olarak belirlendi.





Özellikle vatandaşların yoğunlukla bulunduğu Kızılay, Tunalı Hilmi, Ulus gibi merkezi noktalarda yapılan ölçümlerde en düşük değer 0,271 volt/metre olarak tespit edildi. En yüksek değer ise 4 volt/metre'de kaldı. Toplam baz istasyonlarının yüzde 58'inde bu değer 0,1.5 volt/metre arasında çıkarken, yüzde 99,87'si ise 0-5 volt/metre aralığında yer aldı. Yerleşim yerlerinin uzağında bulunan baz istasyonlarında ise bu değer 8-9 volt/metre'ye çıktı.







İnsan sağlığı açısından hiçbir tehdit oluşturmuyor





BTK İkinci Başkanı Dr. Turgut Ayhan Beydoğan, yaptığı açıklamada, ''dünyada baz istasyonları için konuyla ilgili otoritelerin belirlediği limit değerin 41 volt/metre'' olduğunu söyledi.





Türkiye'de ise bu değerlerin 10 volt/metre olduğuna dikkati çeken Beydoğan, şehir merkezlerinde vatandaşların yoğunlukla yaşadığı bölgelerde bu değerlerin 4-5 volt/metre'yi geçmediğini vurguladı.

Beydoğan, baz istasyonlarının ölçümlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, ''Elde edilen veriler, uluslararası otoritelerce belirlenen limit değerlerin çok altında. Uzmanlara danıştık, insan sağlığı açısından hiçbir tehdit oluşturmadığını belirttiler'' diye konuştu.







Cep telefonları da denetim altında





BTK laboratuvarının dünyada ilk beş arasında yer aldığını dile getiren Beydoğan, buralarda telekomünikasyon sektöründeki cihazların da test ve denetimlerinin yapıldığını söyledi.





Beydoğan, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerlerin Türkiye'de de kabul gördüğünü ve sağlık ve çevreye olan etkisi gözetilerek hassasiyetle inceleme yapıldığını belirtti. Gerek cep telefonları gerekse baz istasyonlarının insanların güvenli kullanabileceği sınırlar arasında olduğunu ifade eden Beydoğan, ''Limit değerlerin üstünde olan tüm cihazlar toplatılıyor. Vatandaşların içi rahat olsun'' dedi.





