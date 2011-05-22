Ankara'da Bahçeli'ye dev karşılama

T24 - MHP’de yaşanan kaset depreminin ardından gelen istifalarla morali bozulan Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ankara’da büyük moral buldu. Bahçeli, Kayseri dönüşünde Ankara il teşkilatı tarafından rekor kalabalıkla karşılandı.

Çevre yolunun Mamak girişinde Bahçeli’yi bekleyen binlerce araçlık konvoy trafiği felç etti. Bahçeli’nin bu manzaradan çok etkilendiği ve örgütün bu hareketinden büyük mutluluk duyduğu öğrenildi.



Nevşehir ve Kayseri mitinglerinin ardından Ankara’ya dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kent grişinde partililerin oluşturduğu binlerce araçlık konvoyla karşılandı.

Devlet Bahçeli’yi, Ankara girişinde toplanan çok sayıda partili ’Devletin başına devlet gelecek’, ’Başbakan Bahçeli’ ve ’Ülkücü hareket engelenemez’ sloganları atan partililer tarafından karşılandı. Araçlarıyla konvoy oluşturarak Bahçeli’yi takip eden partililer, yol boyunca da sloganlar atarak ve korna çalarak Genel Başkanlarına destek verdi. Bahçeli, Genel Merkez binasına giriş yaparken, partililerde burada toplanarak sloganlar atmaya devam etti. Yarım saat Genel Merkez binası önünde sloganlar atan partililer, Bahçeli’nin talimatı üzerine olaysız dağıldı.



