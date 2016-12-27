Ankara'da AVM'de bomba paniği

Ankara Emniyet Müdürlüğünün yanında bulunan ANKAmall alışveriş merkezinin bahçesine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.

Yenimahalle ilçesine bağlı Akköprü’de bulunan ANKAmall AVM’nin bahçesine bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak çantanın bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. AVM’nin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis, olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı inceledi ve fünye ile patlatmaya karar verdi.

Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.