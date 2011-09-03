-Ankara'da altılı ganyan 515,90 lira verdi İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 515,90 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 5, 12, 11, 4, 7, 2 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 12, 11, 4, 7, 2 şeklinde oluşan beşli ganyan 117,19 lira, 11, 4, 7, 2 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 20,83 lira, 8/10, 2, 6 şeklindeki 1. üçlü ganyan 48 kuruş, 4, 7, 2 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 2,40 lira ikramiye kazandırdı.