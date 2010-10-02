-ANKARA'DA ALTILI GANYAN 3.889,47 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 3.889,47 lira ikramiye verdi. Altılı ganyan 7, 1, 3, 3, 1, 16 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 1, 3, 3, 1, 16 şeklindeki beşli ganyan 140,44 lira, 3, 3, 1, 16 biçimindeki dörtlü ganyan 14,59 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken 3, 4, 7/3 şeklindeki 1. üçlü ganyan 60 kuruş, 3, 1, 16 biçimindeki 2. üçlü ganyan ise 8,13 lira ikramiye verdi.