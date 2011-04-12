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Spor

ANKARA'DA ALTILI GANYAN 2.433,21 İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

12 Nisan 2011 23:29

-ANKARA'DA ALTILI GANYAN 2.433,21 İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 2.433,21 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 6, 1, 4, 2, 6, 12 şeklinde sonuçlandı. 1, 4, 2, 6, 12 şeklinde tamamlanan beşli ganyanın 234,20 lira kazandırdığı yarışlarda iki ayrı dörtlü ve üçlü ganyan oluştu. 4, 6/3, 9, 9 olarak tamamlanan 1. dörtlü ganyan 67,73 lira, 4, 2, 6, 12 şeklindeki 2. dörtlü ganyan 113,42 lira, 6/3, 9, 9 biçimindeki 1. üçlü ganyan 14,47 lira ve 2, 6, 12 şeklinde neticelenen 2. üçlü ganyan da 24,62 lira ikramiye verdi.

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