Ankara'da 'abartı egzoz' operasyonu

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,( DHA)-ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'Abartı egzoz\' satışı yapan işyerilerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın şikayetleri üzerine bugün, çıkardıkları gürültüyle çevreyi rahatsız eden ve \'Abartı egzoz\' satışı yapıldığı belirlenen işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Zabıta ve maliye çalışanlarıyla birlikte daha önce adresleri tespit edilen iş yerlerine giden polisler, burada çok sayıda \'abartı ezgoz\'un buldu. İşyeri sahiplerine para cezası yazıldı.

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