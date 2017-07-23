Ankara’da 450 bin LPG’li 'araç sızdırmazlık raporu' olmadan trafikte

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes, LPG'li araç denetimleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Başkentte 450 bin LPG’li araç sızdırmazlık raporu olmadan trafikte seyrediyor” açıklamasında bulundu.

Sektördeki disiplinsizlik ve denetimsizliğin üzerine gidildi

Özerciyes, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, 11 Nisan 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı yetki devriyle; “LPG’ye dönüştürülen araçların son kontrolleriyle birlikte montaj tespit raporlarının” da Oda tarafından düzenlenmesine başlandığını ve bu tarihten sonra piyasa denetiminin tamamen sağlandığını kaydetti. Özerciyes, “2005-2012 yılları arasında sektördeki disiplinsizlik ve denetimsizliğin üzerine gidildi” dedi.

“Gaz Sızdırmazlık Raporu” aranması zorunluluğu kaldırıldı

2012-2017 arasında "Gaz Sızdırmazlık Raporu" bulunmamasının "ağır kusur"dan "hafif kusur"a dönüştürüldüğünün altını çizen Özerciyes, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihli Genelge ile araç muayene istasyonlarında araç ruhsatına LPG/CNG dönüşümü işli olan araçlar için ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ aranması zorunluluğunu kaldırmışdığını anımsattı. Özerciyes, “Genelge, LPG/CNG`li araç kullanıcılarının keyfiyetine yol açmış, 2012 yılı Ocak ayı 2005-2012 yılları arasında gerçekleştirilen sistemli, disiplinli denetim sayesinde oluşan yaygın güvenilirlik ortadan kalkmaya başlamıştır” ifadelerini kaydetti.

Denetim ve kontrol tamamen ortadan kaldırılıyor

Özerciyes, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” inde yapılan değişiklikle de, denetim ve kontrolün sektörde faaliyet yürüten firmalara bırakıldığını belirtti. Özerciyes, yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi halinde, “montaj firması ile tüketici arasındaki bağımsız ve tarafsız denetim mekanizması kalkarak denetimsizlik ve kontrolsüzlük had safhaya ulaşacak; halkın can ve mal güvenliği, merdiven altı yetkisiz firmaların piyasa koşullarına terk edilerek tehlikeye atılacaktır” dedi.

Denetimsizlik, facialara davetiye çıkarıyor

Özerciyes, genelge sonrası yaratılan olumsuz tabloyu açıklamak ve denetimin tamamen kalkması durumunda oluşacak tehlikeyi, Ankara’daki durumu şöyle özetledi:

"TÜİK’in 2016 yılsonu verilerine göre; Başkentte toplam otomobil sayısı 1.297.145 adet, LPG’li otomobil sayısı da 568.916 adettir. Yani Ankara’daki otomobillerin neredeyse yüzde 50’si LPG’lidir. LPG’li ticari araçların yılda bir, özel araçların da iki yılda bir gaz sızdırmazlık denetimini yaptırması gerekmektedir. Şubemizden 2015 yılında 52.047 adet, 2016 yılında ise 69.883 adet LPG’li araç gaz sızdırmazlık raporu almıştır. Bu durumda iki yıl boyunca Ankara’da gaz sızdırmazlık denetiminden geçen araç sayısı 121.930’dur.

450 bin LPG'li araç...

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, 2016 yılında Ankara’daki LPG/CNG’li araçların sadece yüzde 12’si gaz sızdırmazlık testi yaptırmıştır. Bu oran 19.12.2011 tarihli genelge öncesi yüzde 70’lerde iken, şimdi yüzde 12 seviyelerine kadar düşmüştür. Özetle şu anda yaklaşık 450 bin LPG’li araç, gaz sızdırmazlık raporu olmadan başkent trafiğinde seyir halinde bulunmaktadır.

Her gün binlerce insanın şehir içi taşımasını yapan LPG/CNG’li ticari araçların durumu da oldukça düşündürücüdür. 2011 yılında toplam 1004 ticari araç Şubemizden gaz sızdırmazlık raporu almışken; genelge sonrası 2012 yılında 382, 2013’te 289, 2014’te 245, 2015’te 326 ve 2016’da 805 araç muayeneden geçmiştir.

"iddi kazalara davetiye"

Yine TÜİK verilerine göre ülkemizde LPG’li araç sayısı son 10 yılda 2,5 katına çıkarak 2016 yılı sonunda 4.439.631’e ulaşmıştır. Ülkemizde var olan yaklaşık 4,5 milyon LPG’li aracın karayollarında güvenli seyrini arttırmaya yönelik Türkiye’nin dört bir yanında çalışma yürüten Odamızın, LPG/CNG sektörünün ve ilgili tüm kurumların görüşüne başvurulmadan yönetmelikte yapılan değişiklik ile piyasa koşullarının kayıt dışı, yetkisiz, niteliksiz, bünyesinde uzman bulundurmayan, standart dışı malzemenin kullanıldığı kontrolsüz firmalara terk edilerek kamu güvenliği açısından vahim sonuçlar doğuracak ciddi kazalara davetiye çıkarıldığı bilinmelidir."

Özerciyes, yönetmeliğin acilen geri çekilmesi çağrısı yaptı.