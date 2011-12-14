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Ankara'da 4 kişi gözaltına alındı ANKARA (A.A)

14 Aralık 2011 22:27

-Ankara'da 4 kişi gözaltına alındı ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Bazı televizyon kanallarının izlenme oranlarının belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da Mehmet A. ile Selçuk A, Uğur A. ve Doç. Dr. Uğur Ç'yi gözaltına aldı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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