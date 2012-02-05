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Ankara'da "Suriye" protestosu ANKARA (A.A)

05 Şubat 2012 18:52

-Ankara'da "Suriye" protestosu ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde muhaliflere yönelik operasyonları protesto etti. Kendilerini 16 Temmuz Gençlik Hareketi olarak adlandıran bir grup Suriye vatandaşı, bu ülkenin Ankara büyükelçiliği önünde toplandı. Suriye ve Türkiye bayrakları ile operasyonlarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, Devlet Başkanı Beşşar Esad aleyhine slogan attı. Suriye'nin iç savaşa doğru gittiğini belirten protestocular, Esad'a karşı Türkiye'den destek istedi. Olaylarda yaşamını yitirenler için dua eden protestocular, daha sonra Rusya'nın Ankara büyükelçiliği önüne geçti.  ''Katil Rusya'' ve ''Rusya katliama ortak oldu'' dövizleri taşıyan gruptakiler, Rusya aleyhine sloganlar attı. Gruptakiler adına yapılan açıklamada, Beşşar Esad'ın kadın ve çocuk ayrımı yapmadan sivil halkı öldürdüğü ifade edildi.  Rusya'nın daha fazla silah satmak için Suriye yönetimine destek verdiği öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Rus halkı ile sorunumuz yok. Rusya Esad'a destek vermekten, katillerin yanında yer almaktan vazgeçmeli. Rusya'nın gayesi Suriye'ye silah satmak, nüfuz ve güç sahibi olmak. Rusya bu politikalarından vazgeçmeli.'' Türkçe ve Arapça slogan atan protestocular, olaylarda yaşamını yitirenler için dua ettikten sonra dağıldı.

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