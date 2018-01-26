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Ankara'da 300 Bylock tahliyesi

Hazırlanan 'Mor Beyin' listesinde 11 bin 480 kişi yer alıyor

26 Ocak 2018 12:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında 'Mor Beyin' yazılımıyla istem dışı 'FETÖ'nün dizli haberleşme ağı ByLock'a yönlendirilen mağdurlarla ilgili hazırlanan listenin güncllenmesinin arından yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, FETÖ'nün asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP’lerine yönlendirildiğini, bu kapsamda yaklaşık bin kişinin tutuklu bulunduğunu bildirmişti.

Kocaman, bu bin kişinin örgüt ile bağlantısının olmaması durumunda tahliyelerinin talep edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara'daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi. Güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında 'FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

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