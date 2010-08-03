-ANKARA'DA 3 GÜN SICAK HAVA İZNİ ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Ankara'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle il genelindeki kamu görevlisi engelliler ve kronik hastalığı olanlar, 4-5-6 Ağustos'ta idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-9 derece üzerinde seyrettiği ve hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceği anımsatıldı. Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun tavsiye kararı uyarınca kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanlar ile kalp ve böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği hastalarının ve kronik hastalıkları olanlar ile özürlü personelin yarın itibarıyla hafta sonuna kadar sağlık ve idari izinli sayılacakları bildirildi.