Esenboğa Havalimanı'nda 18 çalışan zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

Esenboğa Havalimanı'nda bir temizlik şirketinde çalışan işçiler, 24 saat sonra akşam saatlerinde rahatsızlandı. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kendi imkanları ile giden işçilere serum verilirken, tedavileri ayakta yapıldı. Akşam yemeğinde kuru fasulye, pilav ve ayran yediği belirtilen 18 işçi, kusma, ishal ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, hastane yetkilileri, işçilerin yedikleri akşam yemeğinden zehirlenme iddiası üzerine hastaneye başvurduklarını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve çoğunun da ayakta tedavi edildiğini ifade ettiler. Zehirlenme olayı, alınan raporlar sonucunda netlik kazanacak.

Şirket çalışanı işçiler bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.