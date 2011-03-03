-ANKARA'DA 11 YERDE ARAMA ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Güvenlik güçlerinin ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Ankara'da sekiz kişiye ait 11 yerde arama yaptığı bildirildi. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Ankara'da 11 noktada arama başlatıldı. Aramalarda, Coşkun Musluk, Mümtaz İdil, Doğan Yurdakul, İklim Bayraktar Kaleli, Müesser Yıldız, Aydın Bıyıklı, Yalçın Küçük ve Kaşif Kozinoğlu'na ait ev ve işyerlerinde aramalar yapıldığı öğrenildi. Yalçın Küçük'ün İstanbul'da, Kaşif Kozinoğlu'nun yurtdışında olduğu belirtilirken, diğer kişilerin ise aramalar esnasında adreslerinde bulunduğu kaydedildi.